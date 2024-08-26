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Повторні вибухи на Волині підтвердили в ОВА

Повторні вибухи на Волині підтвердили в ОВА

Київ • УНН

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У Волинській області оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано вибухи, на місці працюють рятувальники та інші служби. Влада закликає не поширювати інформацію про інцидент.

У Волинській області зафіксовано повторні вибухи, на місці працюють рятувальники та інші служби, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.

Триває повітряна тривога. На жаль, знову вибухи. На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію. Детальніше - згодом

- вказав Погуляйко у Telegram.

У Луцьку чули повторні вибухи26.08.24, 09:54 • 22369 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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