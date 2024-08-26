Повторні вибухи на Волині підтвердили в ОВА

У Волинській області зафіксовано повторні вибухи, на місці працюють рятувальники та інші служби, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.

Триває повітряна тривога. На жаль, знову вибухи. На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію. Детальніше - згодом