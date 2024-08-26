Повторные взрывы на Волыни подтвердили в ОВА
Киев • УНН
В Волынской области объявлена воздушная тревога. Зафиксированы взрывы, на месте работают спасатели и другие службы. Власти призывают не распространять информацию об инциденте.
В Волынской области зафиксированы повторные взрывы, на месте работают спасатели и другие службы, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.
Продолжается воздушная тревога. К сожалению, снова взрывы. На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и любую информацию. Подробнее - позже
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