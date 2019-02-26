Повторення українського сценарію по відношенню до нашої країни виключено - посол Естонії в США

"Сьогодні в Естонії є і союзні війська НАТО, і сили оборони Естонії, які знаходяться в кращій готовності, ніж будь-коли. І серйозність, з якою НАТО підходить до всіх стоять перед нами викликами, не має аналогів у новітній історії. Так що Естонія почуває себе в безпеці ", - розповів Всевіов.

На його думку, Естонія і союзники можуть захистити країну і в цьому немає сумнівів.

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"Все, що ми робимо, - будь то військове планування, навчання або присутність союзних військ НАТО - призначене для того, щоб послати сигнал про те, що ми здатні захистити себе. Чи не тому, що ми хочемо продемонструвати свої можливості, а тому, що ми хочемо уникнути найгірших сценаріїв. Ми подолали досить хорошу роботу до сих пір, і я вірю, що ми продовжимо її і в майбутньому", - додав посол.

"Відносно Естонії ми не можемо проводити аналогію з Україною і трагічної війною, яка там є. Ми - член НАТО. Будь-яке вторгнення на територію НАТО автоматично призведе до задіяння Статті 5 про колективну оборону і загрожує катастрофічними наслідками для агресора. Ми абсолютно впевнені в застосуванні Статті 5 Статуту НАТО. І ми постійно сигналізуємо про це тим, хто може думати про перевірку рішучості НАТО щодо колективного захисту. І, як показує присутність союзників в країнах Балтії, НАТО сьогодні більш згуртовано, ніж в минулому", - сказав посол Естонії в США.

Нагадаємо, парламент Естонії запропонував уряду заборонити в'їзд російському сенатору Олексію Пушкову і трьом іншим чиновникам, які підтримують агресію РФ проти України в Керченській протоці.