Естонія може заборонити в'їзд чотирьом російським чиновникам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Парламент Естонії запропонував уряду заборонити в’їзд російському сенатору Олексію Пушкову та трьом іншим високопосадовцям, які підтримують агресію РФ проти України у Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Естонське національне телерадіомовлення.
"Сьогодні, 20 лютого, депутати Рійгікогу схвалили ініціативу депутата від Вільної партії Андреса Херкель, згідно з якою парламент має звернутись до уряду із пропозицією ввести персональні санкції проти Олексія Пушкова, Володимира Кулішова, Сергія Станкевича і Василя Піскарьова", - повідомляє видання.
За введення урядом цих санкцій, які передбачають заборону на в’їзд у Естонію та країни Шенгенської зони, проголосували 56 депутатів, свій голос "проти" висловили лише двоє.
Як повідомляв УНН, посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти РФ.