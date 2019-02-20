Эстония может запретить въезд четырем российским чиновникам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Парламент Эстонии предложил правительству запретить въезд российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим чиновникам, которые поддерживают агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эстонское национальное телерадиовещание.
"Сегодня, 20 февраля, депутаты Рийгикогу одобрили инициативу депутата от Свободной партии Андреса Херкель, согласно которому парламент должен обратиться к правительству с предложением ввести персональные санкции против Алексея Пушкова, Владимира Кулешова, Сергея Станкевича и Василия Пискарева", - сообщает издание.
За введение правительством этих санкций, предусматривающих запрет на въезд в Эстонию и страны Шенгенской зоны, проголосовали 56 депутатов, свой голос "против" выразили только двое.
Как сообщал УНН, послы ЕС согласовали продление персональных санкций против РФ.