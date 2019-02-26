Повторение украинского сценария по отношению к нашей стране исключено — посол Эстонии в США

“Сегодня в Эстонии есть и союзные войска НАТО, и силы обороны Эстонии, которые находятся в лучшей готовности, чем когда-либо. И серьезность, с которой НАТО подходит ко всем стоящими перед нами вызовами, не имеет аналогов в новейшей истории. Так что Эстония чувствует себя в безопасности”, — рассказал Всевиов.

По его мнению, Эстония и союзники могут защитить страну и в этом нет сомнений.

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“Все, что мы делаем, — будь то военное планирование, учения или присутствие союзных войск НАТО — предназначено для того, чтобы послать сигнал о том, что мы способны защитить себя. Не потому, что мы хотим продемонстрировать свои возможности, а потому, что мы хотим избежать наихудших сценариев. Мы проделали довольно хорошую работу до сих пор, и я верю, что мы продолжим ее и в будущем”, — добавил Йонатан Всевиов

“В отношении Эстонии мы не можем проводить аналогию с Украиной и трагической войной, которая там имеется. Мы — член НАТО. Любое вторжение на территорию НАТО автоматически приведет к задействованию Статьи 5 о коллективной обороне и чревато катастрофическими последствиями для агрессора. Мы абсолютно уверены в применении Статьи 5 Устава НАТО. И мы постоянно сигнализируем об этом тем, кто может подумывать о проверке решимости НАТО в отношении коллективной защиты. И, как показывает присутствие союзников в странах Балтии, НАТО сегодня более сплоченно, чем в прошлом”, — заключил посол Эстонии в США Йонатан Всевиов.

Напомним, парламент Эстонии предложил правительству запретить въезд российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим чиновникам, которые поддерживают агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.