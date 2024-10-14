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Повний місяць внесе свої корективи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17-20 жовтня

Київ • УНН

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Астрологиня розповіла про вплив повного місяця 17 жовтня на знаки Зодіаку. Очікується підвищене емоційне напруження, можливі конфлікти, але також відкриваються можливості для трансформації і творчості.

Повний місяць внесе свої корективи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17-20 жовтня

Цього тижня на нас очікує повний місяць, який відіб'ється на всіх сферах нашого життя. Про те, як він вплине на представників різних знаків Зодіаку в період із 17 до 20 жовтня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

"Цього тижня на нас очікує важлива астрологічна подія - повний місяць, який відбудеться 17 жовтня о 14:26 за київським часом у знаку Овна. У цей момент Сонце і Місяць перебуватимуть в опозиції, що традиційно викликає підвищене емоційне напруження та енергетичний спад. Однак ця повня буде особливо інтенсивною, оскільки Сонце і Місяць створюють напружені аспекти до Марса і Плутона, планет агресії і трансформації, що може посилити конфлікти й агресивні настрої як в особистому житті, так і на глобальному рівні", - розповіла астрологиня. 

Багатьох може долати жорстокість, прагнення нав'язати свою волю, вирішити всі проблеми силою. Військова та політична напруга також може зрости в цей період.

"Однак є й позитивні впливи, які можуть збалансувати цю напружену енергію. Трін Сонця і Юпітера говорить про те, що взаємодопомога, альтруїзм і здатність домовлятися можуть зіграти ключову роль у зниженні напруженості. Це вдалий час для благодійних ініціатив і для пошуку мирних рішень на законодавчому рівні", - пояснила Базиленко. 

За словами астролога, крім того, Венера формує гармонійні аспекти з Нептуном і Плутоном, що посилює чуттєвість, глибину емоційних зв'язків і сприяє трансформації в любовних стосунках. Це також вдалий час для творчих людей, які можуть відчути натхнення і відкритися новим формам самовираження. А 15 жовтня до цих планет приєднається Місяць, який посилить інтуїцію. У ніч із 15 на 16 жовтня можуть снитися віщі сни. 

"Проте слід бути обережними з матеріальними питаннями, оскільки напружені аспекти між Венерою і Ураном можуть призвести до необдуманих витрат і раптових втрат. Несподівані закоханості або, навпаки, розриви в стабільних стосунках теж можуть виникнути на цій хвилі. Щоб уникнути негативних наслідків, важливо прагнути до внутрішньої гармонії і не піддаватися крайнощам в емоціях, чи то пристрасті, чи то ревнощі", - розповіла Ксенія Базиленко. 

На думку астролога, головний урок цього повного місяця-знайти баланс між конфліктами і можливістю трансформації через любов, довіру і розуміння.

ОВНИ

Цей тиждень обіцяє бути для вас дуже динамічним. На початку тижня ви можете відчути деяке замішання і невпевненість, особливо перед повним місяцем 17 жовтня, який відбудеться у вашому знаку. Це посилить емоційну напругу й агресію, що може призвести до помилок, особливо у стосунках із партнерами. Постарайтеся уникати конфліктів і утримайтеся від ухвалення важливих рішень. Краще відійти від справ і дати собі час на відновлення. До вихідних ви відчуєте прилив сил і зможете діяти більш раціонально і впевнено.

ТЕЛЬЦІ

Тиждень буде насичений в професійному плані. Можуть виникнути цікаві пропозиції, і ви зможете багато чого досягти, якщо уникнете конфліктів. У момент повного місяця ви можете відчувати внутрішню дратівливість і невпевненість, тому важливо зберігати холоднокровність і не піддаватися емоціям. Залишайтеся зосередженими, і успіх не змусить себе чекати.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень принесе чудові можливості для реалізації ваших ідей і творчих починань. Також це гарний час для відпочинку і спілкування з іноземцями. Однак будьте обережні з фінансами, оскільки можливі помилки. В особистих стосунках очікуються сильні емоції, і повний місяць може призвести до пристрасних, але короткочасних романів або розривів із близькими людьми. Проявляйте обережність у любовних справах.

РАКИ

Тиждень буде насичений сімейними та побутовими справами. Ваші близькі можуть вимагати від вас багато уваги, що може викликати дратівливість, особливо в період повного місяця. Постарайтеся не перевантажувати себе і знаходити час для відпочинку. До вихідних знайдіть час для відновлення і розслаблення.

ЛЕВИ

Це активний період для вас, особливо в навчанні та публічних виступах. Однак будьте обережні в період повного місяця, щоб не опинитися в центрі скандалів. Можливі несподівані зустрічі і навіть аварійні ситуації в середині тижня. Використовуйте цей час для планування та уникайте ризику. На вихідних зможете добре відпочити.

ДІВИ

Цей тиждень наповнений енергією і можливостями, але будьте уважні до фінансів і ділових питань. Повний місяць може внести хаос у ваші проєкти, тому уникайте вкладень і боргових зобов'язань. Зосередьтеся на правильних стосунках із керівництвом, це допоможе вам подолати складнощі.

ТЕРЕЗИ 

Для вас це буде один із найемоційніших і найнапруженіших тижнів року. Особливо в період повного місяця уникайте поспішних рішень і конфліктів. Не бійтеся звернутися по пораду до авторитетних людей. Зберігаючи спокій і дотримуючись закону, ви зможете вийти переможцем.

СКОРПІОНИ 

Цей тиждень вимагає обережності з вашими негативними емоціями. Можливі самокопання і розкриття неприємних таємниць. Пристрасті в особистих стосунках можуть призвести до несподіваних розривів, особливо через ревнощі. Постарайтеся гармонізувати стосунки з дітьми і зосередьтеся на навчанні та контактах.

СТРІЛЬЦІ 

Ви будете повністю занурені в роботу і проєкти, але важливо зберігати спокій. Якщо не контролювати емоції, можуть виникнути конфлікти, особливо в колективі. Повний місяць може стати джерелом напруженості, тому пригальмуйте справи в середині тижня. До вихідних ситуація налагодиться, і ви зможете реалізувати задумане.

КОЗЕРОГИ

Тиждень принесе вам цікаві пропозиції в роботі, можливе підвищення. Важливо зберігати спокій і здоровий глузд, щоб уникнути конфліктів. Особливо будьте обережні в період повного місяця - конкуренти можуть спробувати ускладнити вам життя. Найкраще ухвалювати важливі рішення на початку або наприкінці тижня.

ВОДОЛІЇ

Самоосвіта і публічні виступи принесуть успіх. Однак не варто проявляти дратівливість, особливо в період повного місяця, так як це може привести до конфліктів. Уникайте надмірного стресу, щоб не погіршити самопочуття. На вихідних можливий відпочинок або невелика подорож.

РИБИ

Тиждень почнеться з емоційного підйому, який можна використовувати для успішних справ. Однак середина тижня, особливо в період повного місяця, може принести дратівливість і емоційні гойдалки. Не приймайте необдуманих рішень, особливо у фінансовій сфері. Краще зосередьтеся на навчанні та поліпшенні відносин з оточуючими.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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