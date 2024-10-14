Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

На этой неделе нас ожидает полнолуние, которое отразится на всех сферах нашей жизни. О том как оно повлияет на представителей разных знаков Зодиака в период с 17 по 20 октября специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"На этой неделе нас ожидает важное астрологическое событие — полнолуние, которое произойдет 17 октября в 14:26 по киевскому времени в знаке Овна. В этот момент Солнце и Луна будут находиться в оппозиции, что традиционно вызывает повышенное эмоциональное напряжение и энергетический спад. Однако это полнолуние будет особенно интенсивным, так как Солнце и Луна создают напряженные аспекты к Марсу и Плутону, планетам агрессии и трансформации, что может усилить конфликты и агрессивные настроения как в личной жизни, так и на глобальном уровне", - рассказала астролог.

Многих может одолевать жестокость, стремление навязать свою волю, решить все проблемы силой. Военное и политическое напряжение также может возрасти в этот период.

"Однако есть и позитивные влияния, которые могут сбалансировать эту напряженную энергию. Трин Солнца и Юпитера говорит о том, что взаимопомощь, альтруизм и способность договариваться могут сыграть ключевую роль в снижении напряженности. Это удачное время для благотворительных инициатив и для поиска мирных решений на законодательном уровне", - пояснила Базиленко.

По словам астролога, кроме того, Венера формирует гармоничные аспекты с Нептуном и Плутоном, что усиливает чувственность, глубину эмоциональных связей и способствует трансформации в любовных отношениях. Это также удачное время для творческих людей, которые могут почувствовать вдохновение и открыться новым формам самовыражения. А 15 октября к этим планетам присоединиться Луна, которая усилит интуицию. В ночь с 15 на 16 октября могут снится вещие сны.

"Тем не менее, следует быть осторожными с материальными вопросами, поскольку напряженные аспекты между Венерой и Ураном могут привести к необдуманным тратам и внезапным потерям. Неожиданные влюбленности или, напротив, разрывы в стабильных отношениях тоже могут возникнуть на этой волне. Чтобы избежать негативных последствий, важно стремиться к внутренней гармонии и не поддаваться крайностям в эмоциях, будь то страсти или ревность", - рассказала Ксения Базиленко.

По мнению астролога, главный урок этого полнолуния — найти баланс между конфликтами и возможностью трансформации через любовь, доверие и понимание.

ОВНЫ

Эта неделя обещает быть для вас очень динамичной. В начале недели вы можете почувствовать некоторое замешательство и неуверенность, особенно перед полнолунием 17 октября, которое произойдет в вашем знаке. Это усилит эмоциональное напряжение и агрессию, что может привести к ошибкам, особенно в отношениях с партнерами. Постарайтесь избегать конфликтов и воздержитесь от принятия важных решений. Лучше отойти от дел и дать себе время на восстановление. К выходным вы почувствуете прилив сил и сможете действовать более рационально и уверенно.

ТЕЛЬЦЫ

Неделя будет насыщена в профессиональном плане. Могут возникнуть интересные предложения, и вы сможете многого достичь, если будете избегать конфликтов. В момент полнолуния вы можете ощущать внутреннюю раздражительность и неуверенность, поэтому важно сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Оставайтесь сосредоточенными, и успех не заставит себя ждать.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя принесет отличные возможности для реализации ваших идей и творческих начинаний. Также это хорошее время для отдыха и общения с иностранцами. Однако будьте осторожны с финансами, так как возможны ошибки. В личных отношениях ожидаются сильные эмоции, и полнолуние может привести к страстным, но кратковременным романам или разрывам с близкими людьми. Проявляйте осторожность в любовных делах.

РАКИ

Неделя будет насыщена семейными и бытовыми делами. Ваши близкие могут требовать от вас много внимания, что может вызвать раздражительность, особенно в период полнолуния. Постарайтесь не перегружать себя и находить время для отдыха. К выходным найдите время для восстановления и расслабления.

ЛЬВЫ

Это активный период для вас, особенно в обучении и публичных выступлениях. Однако будьте осторожны в период полнолуния, чтобы не оказаться в центре скандалов. Возможны неожиданные встречи и даже аварийные ситуации в середине недели. Используйте это время для планирования и избегайте риска. На выходных сможете хорошо отдохнуть.

ДЕВЫ

Эта неделя наполнена энергией и возможностями, но будьте внимательны к финансам и деловым вопросам. Полнолуние может внести хаос в ваши проекты, поэтому избегайте вложений и долговых обязательств. Сосредоточьтесь на правильных отношениях с руководством, это поможет вам преодолеть сложности.

ВЕСЫ

Для вас это будет одна из самых эмоциональных и напряженных недель года. Особенно в период полнолуния избегайте поспешных решений и конфликтов. Не бойтесь обратиться за советом к авторитетным людям. Сохраняя спокойствие и следуя закону, вы сможете выйти победителем.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя требует осторожности с вашими негативными эмоциями. Возможны самокопание и раскрытие неприятных тайн. Страсти в личных отношениях могут привести к неожиданным разрывам, особенно из-за ревности. Постарайтесь гармонизировать отношения с детьми и сосредоточьтесь на учебе и контактах.

СТРЕЛЬЦЫ

Вы будете полностью погружены в работу и проекты, но важно сохранять спокойствие. Если не контролировать эмоции, могут возникнуть конфликты, особенно в коллективе. Полнолуние может стать источником напряженности, поэтому притормозите дела в середине недели. К выходным ситуация наладится, и вы сможете реализовать задуманное.

КОЗЕРОГИ

Неделя принесет вам интересные предложения в работе, возможно повышение. Важно сохранять спокойствие и здравый смысл, чтобы избежать конфликтов. Особенно будьте осторожны в период полнолуния — конкуренты могут попытаться осложнить вам жизнь. Лучше всего принимать важные решения в начале или конце недели.

ВОДОЛЕИ

Самообразование и публичные выступления принесут успех. Однако не стоит проявлять раздражительность, особенно в период полнолуния, так как это может привести к конфликтам. Избегайте чрезмерного стресса, чтобы не ухудшить самочувствие. На выходных возможен отдых или небольшое путешествие.

РЫБЫ

Неделя начнется с эмоционального подъема, который можно использовать для успешных дел. Однако середина недели, особенно в период полнолуния, может принести раздражительность и эмоциональные качели. Не принимайте необдуманных решений, особенно в финансовой сфере. Лучше сосредоточьтесь на обучении и улучшении отношений с окружающими.