Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 142 тисячі

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

50 840 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 червня 2021 року. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.

Протягом доби працювали: 395 мобільних бригад, 436 пунктів щеплення.

Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (з урахуванням поставок 26 травня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio, майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня) і 705 тис. доз вакцини AstraZeneca (з урахуванням поставок 3 червня).