Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 142 тысячи

КИЕВ. 4 июня. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 142 тысячи человек. При этом в целом сделали уже около 1,26 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 50 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.