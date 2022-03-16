Повна перемога: Зеленський відреагував на рішення Міжнародного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН це повна перемога України, він є обов'язковим для виконання. Про це написав у своєму Instagram Президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Ми здобули повну перемогу у справі проти Росії. Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну”, - написав Президент.
Деталі
Зеленський нагадав, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом.
Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію, додав Глава держави.
Контекст
Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.
Згідно з попереднім рішенням суду, рф також повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.