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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Повна перемога: Зеленський відреагував на рішення Міжнародного суду

Повна перемога: Зеленський відреагував на рішення Міжнародного суду

Київ • УНН

 • 118233 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН це повна перемога України, він є обов'язковим для виконання. Про це написав у своєму Instagram Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Ми здобули повну перемогу у справі проти Росії. Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну”, - написав Президент.

Деталі

Зеленський нагадав, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом.

Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію, додав Глава держави.

Контекст

Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", постановивши, що рф повинна негайно припинити військові дії в країні.

Згідно з попереднім рішенням суду, рф також повинна забезпечити, щоб ніякі військові формування або нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем або керівництвом, не здійснювали дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.

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