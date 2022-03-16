Полная победа: Зеленский отреагировал на решение Международного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Решение Международного суда ООН это полная победа Украины, он является обязательным для исполнения. Об этом написал в своем Instagram Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“Мы одержали полную победу в деле против России. Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", - написал Президент.
Детали
Зеленский напомнил, что приказ является обязательным к исполнению Россией в соответствии с международным правом.
Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию, добавил Глава государства.
Контекст
Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение по делу "Украина против России", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.
Согласно предыдущему решению суда, рф должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продление указанных военных операций.