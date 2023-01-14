Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. По всій Україні оголошена повітряна тривога, пише УНН.
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Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну - у тому числі на західні області, де спочатку її не було.
"ракетна небезпека очікується о 15.30", - повідомили в підрозділі з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Telegram з посиланням на ПвК "Захід".
"Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило «двох стін». Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу", - вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.
"Пуски ракет по території України! Прошу всіх перебувати в безпечних місцях і триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей. Не пересуватися вулицями, слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Діємо злагоджено та впевнено", - вказав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.
Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Twitter вказав: "ППО відкрили рахунок. Віримо в ЗСУ! Знаходимось в укриттях".
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.