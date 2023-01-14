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Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну

Київ • УНН

 • 497756 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. По всій Україні оголошена повітряна тривога, пише УНН.

Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну

Деталі

Повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну - у тому числі на західні області, де спочатку її не було.

"ракетна небезпека очікується о 15.30", - повідомили в підрозділі з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Telegram з посиланням на ПвК "Захід".

"Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило «двох стін». Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу", - вказав голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Пуски ракет по території України! Прошу всіх перебувати в безпечних місцях і триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей. Не пересуватися вулицями, слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Діємо злагоджено та впевнено", - вказав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Twitter вказав: "ППО відкрили рахунок. Віримо в ЗСУ! Знаходимось в укриттях".

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.

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