Детали

Воздушная тревога распространилась на всю Украину - в том числе на западные области, где сначала ее не было.

"ракетная опасность ожидается в 15.30", - сообщили в подразделении по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram со ссылкой на ВК "Запад".

"Жители Львовской области, есть угроза ракетного удара. Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило «двух стен». Как только угроза минует, я сообщу. Не игнорируйте оповещения о воздушной тревоге", - указал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Пуски ракет по территории Украины! Прошу всех находиться в безопасных местах и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигаться по улицам, следить за сигналами воздушной тревоги. Действуем слаженно и уверенно", - указал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram.

Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Twitter указал: "ПВО открыли счет. Верим в ВСУ! Находимся в укрытиях".

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.