Повітряні сили попереджають про рух ударних БПЛА в кількох регіонах
Київ • УНН
БПЛА рухаються з Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.
Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Києва, Вінниччині, Полтавщини та Миколаївщини, попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, рух ударних БПЛА зафіксовано:
1. Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на столицю.
2. З Хмельниччині - на Вінниччині.
3. З Черкащини - на Вінниччину.
4. З Чернігівщини та Сумщини - на Полтавщину.
5. З Херсонщини на Миколаївщину.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди