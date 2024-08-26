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Повітряні сили попереджають про рух ударних БПЛА в кількох регіонах

Повітряні сили попереджають про рух ударних БПЛА в кількох регіонах

Київ • УНН

 • 37800 перегляди

БПЛА рухаються з Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

Виявлено рух груп ударних безпілотників у напрямку Києва, Вінниччині, Полтавщини та Миколаївщини, попередили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Деталі

За даними ПС ЗСУ, рух ударних БПЛА зафіксовано:

1. Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на столицю.

2. З Хмельниччині - на Вінниччині.

3. З Черкащини - на Вінниччину.

4. З Чернігівщини та Сумщини - на Полтавщину.

5. З Херсонщини на Миколаївщину.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв

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