Воздушные силы предупреждают о движении ударных БПЛА в нескольких регионах
Киев • УНН
БПЛА движутся из Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.
Обнаружено движение групп ударных беспилотников в направлении Киева, Винницкой, Полтавской и Николаевской областей, предупредили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, движение ударных БПЛА зафиксировано:
1. Несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, курсом на столицу.
2. С Хмельнитчины - на Виннитчине.
3. С Черкасской области - на Виннитчину.
4. С Черниговщины и Сумщины - на Полтавщину.
5. С Херсонщины на Николаевщину.
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