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24 березня, 11:21 • 118936 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 118271 перегляди

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Повітряні сили попереджають про ракету в напрямку Полтавщини

Повітряні сили попереджають про ракету в напрямку Полтавщини

Київ • УНН

 • 33567 перегляди

Повітряні сили України попередили про запуск ракети в напрямку Полтавської області. Ракета рухається через територію Харківської області у бік Полтавщини.

 У Повітряних силах попередили про ракету у напрямку Полтавщини, передає УНН

"Ракета через Харківщину! Вектор - Полтавська область!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

В Полтавській області та ще низки областях оголошена повітряна тривога. 

Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети09.09.24, 08:25 • 22821 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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