Повітряні сили попереджають про ракету в напрямку Полтавщини
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про запуск ракети в напрямку Полтавської області. Ракета рухається через територію Харківської області у бік Полтавщини.
У Повітряних силах попередили про ракету у напрямку Полтавщини, передає УНН.
"Ракета через Харківщину! Вектор - Полтавська область!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
В Полтавській області та ще низки областях оголошена повітряна тривога.
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