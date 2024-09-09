Повітряні сили попереджають про ракету в напрямку Полтавщини

У Повітряних силах попередили про ракету у напрямку Полтавщини, передає УНН.



"Ракета через Харківщину! Вектор - Полтавська область!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

В Полтавській області та ще низки областях оголошена повітряна тривога.

Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети