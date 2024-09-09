Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины

В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Полтавщины, передает УНН.



"Ракета через Харьковскую область! Вектор - Полтавская область!", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

В Полтавской области и еще ряде областей объявлена воздушная тревога.

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