Воздушные силы предупреждают о ракете в направлении Полтавщины
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупредили о запуске ракеты в направлении Полтавской области. Ракета движется через территорию Харьковской области в сторону Полтавщины.
В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Полтавщины, передает УНН.
"Ракета через Харьковскую область! Вектор - Полтавская область!", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
В Полтавской области и еще ряде областей объявлена воздушная тревога.
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