Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході

Зафіксовано посилену активність тактичної авіації противника на північно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, є підстави вважати, що ворог може застосувати авіаційні засоби ураження. У зоні потенційної небезпеки – прифронтові області.

Місцева влада та військові закликають жителів регіонів бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Рекомендується перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.

Ворожа авіація активізувалася на північному сході: що відомо