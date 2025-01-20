Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході
Київ • УНН
На північно-східному напрямку зафіксовано посилену активність тактичної авіації противника. Військові закликають жителів прифронтових областей не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях.
Зафіксовано посилену активність тактичної авіації противника на північно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Згідно з інформацією, є підстави вважати, що ворог може застосувати авіаційні засоби ураження. У зоні потенційної небезпеки – прифронтові області.
Місцева влада та військові закликають жителів регіонів бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Рекомендується перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.
Ворожа авіація активізувалася на північному сході: що відомо15.12.24, 03:09 • 49412 переглядiв