Повітряна тривога поширилася на частину України, у ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики
Київ • УНН
На частині території України оголошено повітряну тривогу з попередженням про загрозу балістичних ракет з північного сходу, а жителів закликають сховатися в укриттях.
На частині території України оголошено повітряну тривогу з попередженням Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичних ракет з північного сходу, пише УНН.
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Україною поширилася повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з північного сходу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер тим часом закликав жителів Одещини "усіх бути в укриттях до відбою повітряної тривоги".
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