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Повітряна тривога поширилася на частину України, у ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики

Повітряна тривога поширилася на частину України, у ПС ЗСУ попереджали про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 32347 перегляди

На частині території України оголошено повітряну тривогу з попередженням про загрозу балістичних ракет з північного сходу, а жителів закликають сховатися в укриттях.

На частині території України оголошено повітряну тривогу з попередженням Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичних ракет з північного сходу, пише УНН.

Деталі

Україною поширилася повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з північного сходу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер тим часом закликав жителів Одещини "усіх бути в укриттях до відбою повітряної тривоги". 

На Одещині оголосили жалобу за жертвами ракетної атаки рф30.04.24, 09:20 • 26249 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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