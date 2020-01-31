Повідомлення до МКС: Україна звинувачує вище керівництво РФ за витіснення кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У сьомому повідомленні до Міжнародного кримінального суду, стосовно примусового переміщення цивільного населення з окупованого Криму, вказано про відповідальність вищого керівництва Російської Федерації, яке саме започаткувало і реалізовує політику переслідування на території півострова. Про це під час брифінгу стосовно передачі вже сьомого повідомлення до Міжнародного кримінального суду сказав прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент УНН.
"Особливістю цього повідомлення є те, що в ньому зазначається саме про відповідальність вищого керівництва Російської Федерації, яке саме започаткувало і реалізовує політику переслідування на території півострова. У цьому повідомленні йдеться про широкомасштабне і систематичне витіснення населення з окупованого півострову, тому що ми бачимо, що це злочини, і внутрішньо переміщені особи, які в результаті злочинних дій виїжджають на материкову частину України – вони відбуваються на всьому півострові і відбуваються протягом майже всього періоду окупації", - сказав Ігор Поночовний.
Він зазначив, що спочатку було більше випадків витіснення населення з Криму, а зараз акцент перейшов на мусульман і кримських татар.
"Але це все спрямоване на те, щоб Крим якомога більше покинуло населення, яке незгодне підтримувати окупацію. Такі дії, вони кваліфіковані і Римським статутом, вони і становлять собою серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, передбачені Женевською конвенцією 1949 року, це і порушення Європейської конвенції з прав людини", - додав Ігор Поночовний.
Нагадаємо, Україна надіслала сьоме повідомлення до Міжнародного суду через примусове переселення кримчан.