Сообщение в МУС: Украина обвиняет высшее руководство РФ за вытеснение крымчан

"Особенностью этого сообщения является то, что в нем отмечается именно об ответственности высшего руководства Российской Федерации, которое само начало и реализует политику преследования на территории полуострова. В этом сообщении говорится о широкомасштабном и систематическом вытеснении населения из оккупированного полуострова, потому что мы видим, что это преступления, и внутренне перемещенные лица, которые в результате преступных действий выезжают на материковую часть Украины - они происходят на всем полуострове и происходят в течение почти всего периода оккупации", - сказал Игорь Поночовный.

Он отметил, что сначала было больше случаев вытеснения населения из Крыма, а сейчас акцент перешел на мусульман и крымских татар.

"Но это все направлено на то, чтобы Крым как можно больше покинуло населения, несогласного поддерживать оккупацию. Такие действия, они квалифицированы и Римским статутом, они и являют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, предусмотренные Женевской конвенцией в 1949 году, это и нарушение Европейской конвенции по правам человека", - добавил Игорь Поночовный.

Напомним, Украина направила седьмое сообщение в Международный суд из-за принудительного переселения крымчан.