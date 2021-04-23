Повернення посла Грузії в Київ пояснили розчаруванням Зеленського в Саакашвілі

Цитата

“Посол Грузії покинув Україну (в травні минулого року — ред.) після призначення Саакашвілі (до Нацради реформ при Президентові — ред.). Тому всі події з від’їздом посла Грузії і його повернення крутяться навколо особистості Саакашвілі. Пан Зеленський, на мій погляд, абсолютно розчарований в тій організації, яку очолив Саакашвілі — цим я і пояснюю повернення посла Грузії в Україну. Крім піару і гучних заяв Саакашвілі в Україні по суті нічим не займався. Я не бачу його діяльності. Що за останній час зробив Саакашвілі? Ніяких результатів, крім піару. Тому повернення посла, скоріше, прямий наслідок недовіри до Саакашвілі”, — пояснив політолог.

Деталі

Вакаров також прокоментував можливе повернення Саакашвілі в Грузії, яке той анонсував напередодні.

“Коли в Грузії відбуваються виборчі процеси Саакашвілі завжди заявляє, що він туди повернеться. Але він цього не робить, тому що там проти нього порушені кримінальні справи і якщо він туди поїде — його заарештують і притягнуть до відповідальності. Але якщо у нього буде офіційний захист — депутатський мандат або інші домовленості — він зможе повернутися в Грузію. Але Саакашвілі настільки непередбачуваний, що робити якісь прогнози в його випадку складно. Як скажуть йому робити його куратори (США) — так він і зробить”, — вважає Вакаров.

Контекст

У травні минулого року Грузія відкликала свого посла з України відразу після того, як Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету Нацради реформ при Президентові. 15 квітня цього року між президентами України і Грузії відбулася телефонна розмова, після чого Грузія прийняла рішення повернути посла до Києва.

Доповнення

20 квітня Михайло Саакашвілі анонсував, що повернеться до Грузії до осіннього референдуму.

До теми

У минулому році соратників Саакашвілі призначили керувати “Укрзалізницею”. За результатом 2020 року українська залізниця показала збиток в 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн на вантажоперевезеннях. Відповідальним за вантажоперевезення був Іраклі Езугбая — колишній глава залізниці Грузії, звинувачений в розкраданнях 40 млн доларів.

З огляду на відсутність українського громадянства у Езугбая, він може бути екстрадований до Грузії, якщо на те буде політична воля України та запит від Грузії.

Якщо ж екстрадиція Езугбая в Грузію з якоїсь причини не відбудеться, його можуть притягнути до відповідальності в Україні. За даними журналістських розслідувань, збиток “Укрзалізниці” на вантажоперевезеннях пов’язаний з рішенням Езугбая знизити тарифи, які могли бути вигідні компанії “Індустріальна група Грузії” Давіда Бежуашвілі, на яку він працював і яка займається вантажоперевезеннями на українській залізниці.

НАБУ і САП відмовляються розслідувати зазначені факти і за однією з версій це пов’язано з впливом на слідство першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, соратника Саакашвілі, також в.о. глави САП Максима Грищука.

Однак надії покладають на Тимчасову слідчу комісію парламенту, яка взялася вивчати ситуацію в “Укрзалізниці” і в тому числі перевіряти недбалість силовиків.