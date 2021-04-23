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Возвращение посла Грузии в Киев обьяснили разочарованием Зеленского в Саакашвили

Возвращение посла Грузии в Киев обьяснили разочарованием Зеленского в Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 22272 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский разочаровался в Михеиле Саакашвиле как реформаторе — этим и может обьясняться возвращение посла Грузии в Киев после годового перерыва. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Василий Вакаров.

Цитата

“Посол Грузии покинул Украину ( в мае прошлого года — ред.) после назначения Саакашвили (в Нацсовет реформ при Президенте — ред.). Поэтому все события с отъездом посла Грузии и его возвращение крутятся вокруг личности Саакашвили. Господин Зеленский, на мой взгляд, абсолютно разочарован в той организации, которую возглавил Саакашвили — этим я и объясняю возвращение посла Грузии в Украину. Кроме пиара и громких заявлений Саакашвили в Украине по сути ничем не занимался. Я не вижу его деятельности. Что за последнее время сделал Саакашвили? Никаких результатов, кроме пиара. Поэтому возвращение посла, скорее, прямое следствие недоверия к Саакашвили”, — пояснил политолог.

Детали

Вакаров также прокомментировал возможное возвращение Саакашвили в Грузию, которое тот анонсировал накануне.

“Когда в Грузии происходят избирательные процессы Саакашвили всегда заявляет, что он туда вернется. Но он этого не делает, потому что там против него открыты уголовные дела и если он туда поедет — его арестуют и привлекут к ответственности. Но если у него будет официальная защита — депутатский мандат или другие договоренности — он сможет вернуться в Грузию. Но Саакашвили настолько непредсказуем, что делать какие-то прогнозы в его случае сложно. Как скажут ему делать его кураторы ( США) — так он и сделает”, — считает Вакаров.

Контекст

В мае прошлого года Грузия отозвала своего посла из Украины сразу после того, как Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ при Президенте. 15 апреля этого года между президентами Украины и Грузии состоялся телефонный разговор, после чего Грузия приняла решение вернуть посла в Киев.

Дополнение

20 апреля Михаил Саакашвили анонсировал, что вернется в Грузию до осеннего референдума.

К теме

В прошлом году соратников Саакашвили назначили управлять “Укрзализныцей”. По результату 2020 году украинская железная дорога показала убыток в 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн на грузоперевозках. Ответственным за грузоперевозки был Иракли Эзугбая — бывший глава железной дороги Грузии, обвинённый в хищениях 40 млн долларов.

Учитывая отсутствие украинского гражданства у Эзугбая, он может быть экстрадирован в Грузию, если на то будет политическая воля Украины и запрос от Грузии.

Если же экстрадиция Эзугбая в Грузию по какой-то причине не состоится, его могут привлечь к ответственности в Украине. По данным журналистских расследований, убыток “Укрзализныци” на грузоперевозках связан с решением Эзугбая снизить тарифы, которые могли быть выгодны компании “Индустриальная группа Грузии” Давида Бежуашвили, на которую он работал и которая занимается грузоперевозками на украинской железной дороге.

НАБУ и САП отказываются расследовать указанные факты и по одной из версий это связано с влиянием на следствие первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, соратника Саакашвили, также и.о. главы САП Максима Грищука.

Однако надежды возлагают на Временную следственную комиссию парламента, которая взялась изучать ситуацию в “Укрзализныце” и в том числе проверять халатность силовиков.

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