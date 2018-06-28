Повернення Криму й Донбасу є першочерговими завданнями України – Президент

“Питання відновлення суверенітету, питання повернення Криму й окупованого Донбасу стоїть першим пріоритетом перед державою, так само як і встановлення миру”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що голосування за зміни до Конституції у частині децентралізації у другому читанні повинні відбутися після деокупації Донбасу.