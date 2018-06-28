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Повернення Криму й Донбасу є першочерговими завданнями України – Президент

Повернення Криму й Донбасу є першочерговими завданнями України – Президент

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Першочерговими завданнями України є повернення окупованого Донбасу та Криму. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.

“Питання відновлення суверенітету, питання повернення Криму й окупованого Донбасу стоїть першим пріоритетом перед державою, так само як і встановлення миру”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що голосування за зміни до Конституції у частині децентралізації у другому читанні повинні відбутися після деокупації Донбасу.

Українські Національні Новини

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