Повернення Криму й Донбасу є першочерговими завданнями України – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Першочерговими завданнями України є повернення окупованого Донбасу та Криму. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Питання відновлення суверенітету, питання повернення Криму й окупованого Донбасу стоїть першим пріоритетом перед державою, так само як і встановлення миру”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що голосування за зміни до Конституції у частині децентралізації у другому читанні повинні відбутися після деокупації Донбасу.