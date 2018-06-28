Возвращение Крыма и Донбасса является первоочередной задачей Украины - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Первоочередными задачами Украины является возвращение оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира", - заявил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должно состояться после деоккупации Донбасса.