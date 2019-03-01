Потяг переїхав чоловіка на Кіровоградщині

На вигляд чоловіку – 45-50 років. Чоловік помер на місці пригоди.



Аби встановити остаточну причину смерті громадянина, 25 лютого Кіровський районний суд призначив у рамках розслідування судово-медичну експертизу.



В ГУ НП області повідомили, що трагедія сталася на території мікрорайону Балашівка. Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі особу чоловіка вдалося встановити.



Як повідомляв УНН, у Харкові за добу поїзди на смерть збили двох чоловіків