Поезд переехал мужчину на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 марта. УНН. На прошлой неделе, 24 февраля, поезд сообщением "Колосовка - Знаменка" переехал неизвестного мужчину, который находился на путях. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
На вид мужчине - 45-50 лет. Мужчина скончался на месте происшествия.
Чтобы установить окончательную причину смерти гражданина, 25 февраля Кировский районный суд назначил в рамках расследования судебно-медицинскую экспертизу.
В ГУ НП области сообщили, что трагедия произошла на территории микрорайона Балашовка. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Сейчас личность мужчины удалось установить.
Как сообщал УНН, в Харькове за сутки поезда насмерть сбили двух мужчин.