Поезд переехал мужчину на Кировоградщине

На вид мужчине - 45-50 лет. Мужчина скончался на месте происшествия.



Чтобы установить окончательную причину смерти гражданина, 25 февраля Кировский районный суд назначил в рамках расследования судебно-медицинскую экспертизу.



В ГУ НП области сообщили, что трагедия произошла на территории микрорайона Балашовка. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Сейчас личность мужчины удалось установить.



Как сообщал УНН, в Харькове за сутки поезда насмерть сбили двух мужчин.