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Потужні санкції для РФ від Норвегії: Зеленський подякував прем’єр-міністру країни за підтримку України

Потужні санкції для РФ від Норвегії: Зеленський подякував прем’єр-міністру країни за підтримку України

Київ • УНН

 • 132812 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Голова держави подякував країні за потужні санкції проти Росії, підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, пише УНН.

Цитата

“Подякував прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре за потужну, насамперед оборонну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Відзначив сильні санкції з боку Норвегії. Повідомив про перебіг оборони України та злочинні дії агресора щодо мирних жителів. Працюємо разом далі. Зокрема, в Раді Безпеки ООН”, - написав президент.

Додамо

Вже 38 держав закрили повітряний простір для російських літаків.

Захід вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну. 2 березня в офіційному журналі ЄС були оприлюднені нові санкціїпроти Росії. 

Європейський Союз закриває семи російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України.

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