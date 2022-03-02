Мощные санкции для РФ от Норвегии: Зеленский поблагодарил премьер-министра страны за поддержку Украины

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15 марта, 19:03 • 74939 просмотра

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Киев • УНН

 • 132809 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Глава государства поблагодарил страну за мощные санкции против России, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет УНН.

Цитата

“Поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гари Стьоре за мощную, прежде всего оборонную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ. Отметил сильные санкции со стороны Норвегии. Сообщил о ходе обороны Украины и преступных действиях агрессора в отношении мирных жителей. Работаем вместе дальше. В частности, в Совете Безопасности ООН”, - написал президент.

Добавим

Уже 38 государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Запад вводит санкции против РФ за вторжение в Украину. 2 марта в официальном журнале ЕС были обнародованы новые санкции против России.

Европейский Союз закрывает семи российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины.

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