Поцілунки в масках: з’явилися фото весіль під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українці, які подали заяву до РАЦСу перед початком карантину змогли офіційно побратися, але дотримуючись заходів безпеки. На сторінці Мін’юсту у Facebook з’явилися фото весіль під час епідемії, передає УНН.
“У зв’язку з карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, прийнято рішення обмежити прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Однак всі заяви про державну реєстрацію шлюбу, подані до 13 березня 2020 року, будуть реалізовані у визначений час відповідно до вимог законодавства”, — йдеться у повідомленні.
Так, молодята та гості одягали маски та рукавички для індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, з початку березня в Україні зареєстрували майже 6 тисяч шлюбів, з них понад 1 тисячу зареєстрували під час запровадженого карантину.