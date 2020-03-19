Поцелуи в масках: появились фото свадеб во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102781 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105528 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107510 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115393 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101356 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105692 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106734 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131638 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поцелуи в масках: появились фото свадеб во время карантина

Поцелуи в масках: появились фото свадеб во время карантина

Киев  •  УНН

 • 98621 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинцы, которые подали заявление в ЗАГС перед началом карантина смогли официально пожениться, но соблюдая меры безопасности. На странице Минюста в Facebook появились фото свадеб во время эпидемии, передает УНН.

"В связи с карантином, введенным с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 принято решение ограничить прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако заявления о государственной регистрации брака, поданные до 13 марта 2020 года, будут реализованы в определенное время в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Так, молодожены и гости надевали маски и перчатки для индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, с начала марта в Украине зарегистрировали почти 6000 браков, из них более 1000 зарегистрировали во время введенного карантина.

Украинские Национальные Новости

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