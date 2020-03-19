Поцелуи в масках: появились фото свадеб во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинцы, которые подали заявление в ЗАГС перед началом карантина смогли официально пожениться, но соблюдая меры безопасности. На странице Минюста в Facebook появились фото свадеб во время эпидемии, передает УНН.
"В связи с карантином, введенным с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 принято решение ограничить прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако заявления о государственной регистрации брака, поданные до 13 марта 2020 года, будут реализованы в определенное время в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.
Так, молодожены и гости надевали маски и перчатки для индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
Напомним, с начала марта в Украине зарегистрировали почти 6000 браков, из них более 1000 зарегистрировали во время введенного карантина.