Потрібно терміново знайти правове рішення, яке врегулює резонансне рішення КСУ — Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Потрібно терміново знайти залізобетонне правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання щодо резонансного рішення Конституційного суду про корупційне збагачення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“У відносинах між партнерами мають неодмінно існувати дві речі: довіра та послідовність. Тому нам терміново потрібно знайти залізобетонне правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання. І не лише на перспективу, а й не дозволить звести нанівець усю проведену за ці роки антикорупційну роботу. Інакше — матимемо серйозну кризу довіри у відносинах з нашими друзями та партнерами. І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України. Не маємо права підвести тих, хто в нас вірить, а головне — самих себе”, — написав Клімкін.
Міністр впевнений, що ЄС не каратиме мільйони українських громадян через це рішення.
“Трагедія ситуації насправді в тому, що боротьба з корупцією — не просто процес, а конкретний результат, — критично необхідні нам самим. Водночас, це дійсно частина наших зобов’язань перед друзями та партнерами, в тому числі, щодо безвізу. І я вважаю, що зобов’язання існують, щоб їх виконувати”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і доручив зареєструвати документ у Верховній Раді як невідкладний.
26 лютого Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Пізніше, КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.
Крім того, в ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.
Раніше, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.
Нагадаємо, Європейський Союз не каратиме українців за рішення Конституційного суду щодо закону про корупційне збагачення.