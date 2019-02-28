Потрібно терміново знайти правове рішення, яке врегулює резонансне рішення КСУ — Клімкін

“У відносинах між партнерами мають неодмінно існувати дві речі: довіра та послідовність. Тому нам терміново потрібно знайти залізобетонне правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання. І не лише на перспективу, а й не дозволить звести нанівець усю проведену за ці роки антикорупційну роботу. Інакше — матимемо серйозну кризу довіри у відносинах з нашими друзями та партнерами. І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України. Не маємо права підвести тих, хто в нас вірить, а головне — самих себе”, — написав Клімкін.

Міністр впевнений, що ЄС не каратиме мільйони українських громадян через це рішення.

“Трагедія ситуації насправді в тому, що боротьба з корупцією — не просто процес, а конкретний результат, — критично необхідні нам самим. Водночас, це дійсно частина наших зобов’язань перед друзями та партнерами, в тому числі, щодо безвізу. І я вважаю, що зобов’язання існують, щоб їх виконувати”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і доручив зареєструвати документ у Верховній Раді як невідкладний.

26 лютого Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Пізніше, КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Крім того, в ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.



Раніше, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, Європейський Союз не каратиме українців за рішення Конституційного суду щодо закону про корупційне збагачення.