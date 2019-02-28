Нужно срочно найти правовое решение, которое урегулирует резонансное решение КСУ - Климкин

"В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу. Иначе - иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - написал Климкин.

Министр уверен, что ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение.

"Трагедия ситуации на самом деле в том, что борьба с коррупцией - не просто процесс, а конкретный результат, - критически необходимы нам самим. В то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе, по Безвизовые. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять", - добавил министр.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Позже, КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.

Кроме того, в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.



Ранее, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами по незаконного обогащения.

Напомним, Европейский Союз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда по закону о коррупционном обогащения.