Потрібно покінчити з "30 роками кумівства та корупції": У МЗС Німеччини назвали головну умову вступу України до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна повинна покінчити із "30 роками кумівства та корупції", щоб вступити до Європейського Союзу. Як повідомляє Die Welt, таку заяву очільниця німецького МЗС зробила на полях конференції з відновлення України в Лондоні, пише УНН.
Деталі
При цьому міністрерка зауважила, що реформи в Україні зараз відбуваються з "неймовірною швидкістю".
Бербок додала, що Україна вже досягла прогресу в реформах, зокрема у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Цей прогрес Німеччина активно підтримує.
"Але також зрозуміло, що для майбутнього потрібен подальший прогрес, щоб покласти край 30 рокам кумівства, і потрібно чітко заявити, що корупція... також має бути закінчена", – заявила вона.
За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна стане членом ЄС.
"Тому інвестиції приватних компаній у реконструкцію країни були тим більш доцільними, оскільки вони зрештою зміцнили європейський внутрішній ринок. Україна може стати вирішальним чинником у зміцненні європейського внутрішнього ринку, особливо щодо чистої енергії", – наголосила Бербок.
Нагадаємо
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не має жодного сумніву, що Україна стане частиною європейської сім'ї.