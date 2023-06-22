Нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции": В МИД Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 30852 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 67474 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 71733 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 187667 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 101596 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 103419 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 304306 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80546 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131537 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169761 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.5м/с
59%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 230038 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 124399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 79410 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 59602 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24246 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 187785 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 230289 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 304426 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 313206 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 362736 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 24413 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 59768 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 79579 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 124568 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 69577 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции": В МИД Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 5794970 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна покончить с "30 годами кумовства и коррупции", чтобы вступить в Европейский Союз. Как сообщает Die Welt, такое заявление глава немецкого МИД сделала на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне, пишет УНН.

Нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции": В МИД Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС

Детали 

При этом министр отметила, что реформы в Украине сейчас происходят с "невероятной скоростью".

Бербок добавила, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности в сферах свободных СМИ и верховенства права. Этот прогресс Германия активно поддерживает.

"Но также понятно, что для будущего нужен дальнейший прогресс, чтобы положить конец 30 годам кумовства, и нужно четко заявить, что коррупция... также должна быть закончена", – заявила она. 

По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина станет членом ЕС. 

"Поэтому инвестиции частных компаний в реконструкцию страны были тем более целесообразными, поскольку они в конечном итоге укрепили европейский внутренний рынок. Украина может стать решающим фактором в укреплении европейского внутреннего рынка, особенно в отношении чистой энергии", – подчеркнула Бербок. 

Напомним 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не имеет никакого сомнения, что Украина станет частью европейской семьи. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33