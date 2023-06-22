Нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции": В МИД Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС

Детали

При этом министр отметила, что реформы в Украине сейчас происходят с "невероятной скоростью".

Бербок добавила, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности в сферах свободных СМИ и верховенства права. Этот прогресс Германия активно поддерживает.

"Но также понятно, что для будущего нужен дальнейший прогресс, чтобы положить конец 30 годам кумовства, и нужно четко заявить, что коррупция... также должна быть закончена", – заявила она.

По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина станет членом ЕС.

"Поэтому инвестиции частных компаний в реконструкцию страны были тем более целесообразными, поскольку они в конечном итоге укрепили европейский внутренний рынок. Украина может стать решающим фактором в укреплении европейского внутреннего рынка, особенно в отношении чистой энергии", – подчеркнула Бербок.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не имеет никакого сомнения, что Украина станет частью европейской семьи.