Нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции": В МИД Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна покончить с "30 годами кумовства и коррупции", чтобы вступить в Европейский Союз. Как сообщает Die Welt, такое заявление глава немецкого МИД сделала на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне, пишет УНН.
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При этом министр отметила, что реформы в Украине сейчас происходят с "невероятной скоростью".
Бербок добавила, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности в сферах свободных СМИ и верховенства права. Этот прогресс Германия активно поддерживает.
"Но также понятно, что для будущего нужен дальнейший прогресс, чтобы положить конец 30 годам кумовства, и нужно четко заявить, что коррупция... также должна быть закончена", – заявила она.
По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина станет членом ЕС.
"Поэтому инвестиции частных компаний в реконструкцию страны были тем более целесообразными, поскольку они в конечном итоге укрепили европейский внутренний рынок. Украина может стать решающим фактором в укреплении европейского внутреннего рынка, особенно в отношении чистой энергии", – подчеркнула Бербок.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не имеет никакого сомнения, что Украина станет частью европейской семьи.