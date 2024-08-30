"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор": Зеленський відреагував на атаку рф на Харків

російські війська вдарили керованою авіабомбою по звичайних будинках у Харкові. Удару не було б, якби в Сил оборони була здатність знищувати ворожу військову авіацію там, де вона базується, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів. Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів