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"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор": Зеленський відреагував на атаку рф на Харків

Київ • УНН

 • 26451 перегляди

росія завдала удару керованою авіабомбою по житлових будинках у Харкові. Зеленський закликав партнерів надати Україні далекобійні можливості та засоби ППО для захисту від російського терору.

російські війська вдарили керованою авіабомбою по звичайних будинках у Харкові.  Удару не було б, якби в Сил оборони була здатність знищувати ворожу військову авіацію там, де вона базується, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів. Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів

- написав Зеленський у Telegram.

У Харкові через атаку рф 4 загиблих - мер30.08.24, 16:27 • 16877 переглядiв

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