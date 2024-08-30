"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

российские войска ударили управляемой авиабомбой по обычным домам в Харькове. Удара не было бы, если бы у Сил обороны была способность уничтожать вражескую военную авиацию там, где она базируется, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней. Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней