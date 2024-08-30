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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор": Зеленский отреагировал на атаку рф на Харьков

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 13:31  •  14945 просмотра

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россия нанесла удар управляемой авиабомбой по жилым домам в Харькове. Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дальнобойные возможности и средства ПВО для защиты от российского террора.

российские войска ударили управляемой авиабомбой по обычным домам в Харькове.  Удара не было бы, если бы у Сил обороны была способность уничтожать вражескую военную авиацию там, где она базируется, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней. Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней

- написал Зеленский в Telegram.

У Харкові через атаку рф 4 загиблих - мер30 августа 2024, 13:27 • 8594 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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