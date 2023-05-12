Потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО: Зеленський поговорив із прем'єром Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Британії Ріші Сунаком - подякував за ракети Storm Shadow та наголосив, що Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що подякував прем'єру Британії за суттєве посилення спроможностей України далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво.
"Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - резюмував Президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Storm Shadow для України: чому ЗСУ потрібні далекобійні ракети і в чому їх переваги
Раніше
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Лондон передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow.