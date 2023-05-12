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13 марта, 19:26 • 56813 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108509 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109480 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109427 просмотра

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13 марта, 10:29 • 97983 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110945 просмотра

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Нужны четкие сигналы относительно украинского будущего с НАТО: Зеленский поговорил с премьером Великобритании

Нужны четкие сигналы относительно украинского будущего с НАТО: Зеленский поговорил с премьером Великобритании

Киев • УНН

 • 805525 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Великобритании Риши Сунаком - поблагодарил за ракеты Storm Shadow и отметил, что Украина нуждается в четких сигналах относительно будущего с НАТО, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что поблагодарил премьера Великобритании за существенное усиление возможностей Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

"Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - резюмировал Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Storm Shadow для Украины: почему ВСУ нужны дальнобойные ракеты и в чем их преимущества

Ранее

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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