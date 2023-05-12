Нужны четкие сигналы относительно украинского будущего с НАТО: Зеленский поговорил с премьером Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Великобритании Риши Сунаком - поблагодарил за ракеты Storm Shadow и отметил, что Украина нуждается в четких сигналах относительно будущего с НАТО, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что поблагодарил премьера Великобритании за существенное усиление возможностей Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.
"Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - резюмировал Президент.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.