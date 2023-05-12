Нужны четкие сигналы относительно украинского будущего с НАТО: Зеленский поговорил с премьером Великобритании

Детали

Зеленский отметил, что поблагодарил премьера Великобритании за существенное усиление возможностей Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

"Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - резюмировал Президент.

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Ранее

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.