Посилення ППО та розблокування 50 млрд євро: Зеленський поговорив із прем’єром Бельгії
Київ • УНН
Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії де Кру обговорили розблокування допомоги ЄС та посилення протиповітряної оборони України. Вони також зосередилися на інтеграції України до ЄС та мирних зусиллях.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. На зустрічі були обговорені питання розблокування європейської фінансової допомоги, реалізація формули миру та посилення ППО. Про це написав Зеленський в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зеленський привітав Бельгію із початком головування в Раді ЄС та подякував за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування.
"Цінуємо грудневе рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та сподіваємося, що за підтримки Бельгії наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на цьому шляху", - наголосив Зеленський.
Президент також розповів прем’єру про нещодавні російські повітряні удари та подальшу потребу у зміцненні української системи ППО.
"Поспілкувалися про двосторонню безпекову співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги. Обговорили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, а також питання реалізації Української формули миру", - акцентував Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Як повідомили в ОП, йшлося про спільний кордон, посилення української ППО та приєднання Польщі до декларації про безпекові гарантії.