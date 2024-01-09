Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Бельгии де Кру обсудили разблокирование помощи ЕС и усиление противовоздушной обороны Украины. Они также сосредоточились на интеграции Украины в ЕС и мирных усилиях.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. На встрече были обсуждены вопросы разблокирования европейской финансовой помощи, реализация формулы мира и усиление ПВО. Об этом написал Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Зеленский поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС и поблагодарил за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства.
"Ценим декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и надеемся, что при поддержке Бельгии наше государство существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на этом пути", - подчеркнул Зеленский.
Президент также рассказал премьеру о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО.
"Пообщались о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, а также координации европейской оборонной помощи. Обсудили важность разблокирования европейской финансовой помощи объемом 50 млрд евро, а также вопросы реализации Украинской формулы мира", - акцентировал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Как сообщили в ОП, речь шла о совместной границе, усилении украинской ПВО и присоединении Польши к декларации о гарантиях безопасности.
Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии
Зеленский и премьер-министр Бельгии де Кру обсудили разблокирование помощи ЕС и усиление противовоздушной обороны Украины. Они также сосредоточились на интеграции Украины в ЕС и мирных усилиях.
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