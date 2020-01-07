Посвідку на постійне проживання в Україні мають понад 280 тисяч іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Україні на підставі посвідок на постійне проживання мешкають 284 тисяч людей. Про це на інформаційний запит УНН відповіли в Державній міграційній службі України.
"Кількість іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання – 284 тисяч 113", - йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що у 2019 році було видано 22 тисяч 822 посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства.
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет назвав топ-4 проблеми іноземців в Україні.
Першою міністр назвав проблему залишитися більше, ніж на 90 днів. Другою проблемою урядовець визначив отримання дозволу на роботу, навчання тощо, а третьою проблемою міністр назвав очні візити до державних органів. Номер чотири у списку проблем міністра - це рахунки у банках.