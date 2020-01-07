Вид на жительство в Украине имеют более 280 тысяч иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Украине на основании вида на жительство проживают 284 тысячи человек. Об этом на информационный запрос УНН ответили в Государственной миграционной службе Украины.
"Количество иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины на основании вида на жительство - 284 тысяч 113", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что в 2019 году было выдано 22 тысяч 822 вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства.
Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал топ-4 проблемы иностранцев в Украине.
Первой министр назвал проблему остаться больше, чем на 90 дней. Второй проблемой чиновник определил получение разрешения на работу, учебу и т.д., а третьей проблемой министр назвал глазные визиты в государственные органы. Номер четыре в списке проблем министра - это счета в банках.