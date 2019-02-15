"Менш неідеально, аніж раніше": Євродепутати оцінили хід реформ в Україні

"Гадаю, що контекст політичного життя в Україні за останні 5 років найбільш важкий, якщо подивитись на політичний контекст будь-якої європейської країни. Ви стикаєтесь з російською агресією, ви пережили великий макроекономічний шок, і ви живете в країні, де багато людей зацікавлені у збереженні старих корумпованих інтересів і у тому, щоб чинити перепони реформи. Якщо судити з цих викликів, то поступ України величезний", - сказав Кокс, відповідаючи на запитання журналістів щодо якості реформ, проведених в Україні за 5 останніх років.

З його слів, Україні вдалось багато досягнень - відновити економічне зростання, приборкати національний борг, значну інфляцію, стабілізувати валюту, реформувати систему охорони здоров’я, пенсійну систему, енергетичний сектор, запровадити систему електронних закупівель, щоб мінімізувати корупцію, ввести законодавчі доповнення, які сприяли безвізовому режиму.

"Чи означає це, що все ідеально? Відповідь – ні. Це менш неідеально, аніж було до того. Треба це визнати", - додав він.

Водночас, за словами євродепутата Ребеки Хармс, останні 5 років були найкращими роками Верховної Ради і політики в Україні, і попри всі виклики, значне покращення все ж існує.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент допомагатиме Україні протистояти російському втручанню у вибори.

Також у Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців.