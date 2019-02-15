"Менее неидеально, чем раньше": Евродепутаты оценили ход реформ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За последние 5 лет Украина достигла значительных результатов на пути реформ, учитывая условия их проведения, но большая работа еще впереди. Об этом заявил бывший президент Европейского парламента, сопредседатель миссии Европарламента по помощи Украине Пэт Кокс, передает корреспондент УНН.
"Думаю, что контекст политической жизни в Украине за последние 5 лет наиболее тяжелый, если посмотреть на политический контекст любой европейской страны. Вы сталкиваетесь с российской агрессией, вы пережили большой макроэкономический шок, и вы живете в стране, где много людей заинтересованы в сохранении старых коррумпированных интересов и в том, чтобы чинить препятствия реформам. Если судить по этим вызовам, то прогресс Украины огромный", - сказал Кокс, отвечая на вопрос журналистов относительно качества реформ, проводимых в Украине за 5 последних лет.
По его словам, Украине удалось много достижений - восстановить экономический рост, обуздать национальный долг, значительную инфляцию, стабилизировать валюту, реформировать систему здравоохранения, пенсионную систему, энергетический сектор, ввести систему электронных закупок, чтобы минимизировать коррупцию, ввести законодательные дополнения, поспособствовавшие безвизовому режиму.
"Означает ли это, что все идеально? Ответ - нет. Это менее неидеально, чем было до того. Надо это признать", - добавил он.
Однако, по словам евродепутата Ребекки Хармс, последние 5 лет были лучшими годами Верховной Рады и политики в Украине, и невзирая на все вызовы, значительное улучшение все же существует.
Ранее УНН сообщал, что Европарламент будет помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы.
Также в Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников.