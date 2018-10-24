Постпред України в РЄ: Росія вперше перебуває в Європі під такою ганьбою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Постійний представник України у ПАРЄ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з тим, як Україна, незважаючи на загальну ситуацію, досягає дипломатичних успіхів, зокрема під час обговорення повернення до складу ПАРЄ РФ, повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю дипломата одному з українських телеканалів.
Додаючи до коментаря журналіста, який наголосив, що незважаючи на ситуацію з відношенням до РФ у різних європейських країнах, Україна “спорадично” досягає успіхів — таких як не повернення РФ до ПАРЄ.
“Дві речі я скажу. Перше, що я хочу — аби люди розуміли контекст... Росія вперше перебуває в Європі під такою ганьбою — 4 роки вони під санкціями ЄС і 4 роки вони намагаються повернутися в ПАРЄ на своїх умовах, не виконавши жодної резолюції ПАРЄ, ухвалених у відповідь на агресію Росії проти України і їх просто „ковбасить“, просто бісить це. І я це знаю, я з росіянами не спілкуюся, але мені це все переказують і їхніх лобістів це бісить. Для них ця сесія повинна була бути переможною, нам казали — змиріться, це ваша доля... Ми не змирилися і вдалося отримати результат завдяки таким речам”, — повідомив Дмитро Кулеба.
Як повідомляв УНН, Дмитро Кулеба повідомив, що в Європі зараз не вистачає людей, щоб дійсно протидіяти злу.