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Постпред Украины в СЕ: Россия впервые находится в Европе под таким позором

Киев  •  УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Постоянный представитель Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с тем, как Украина, несмотря на общую ситуацию, достигает дипломатических успехов, в частности при обсуждении возвращения в состав ПАСЕ РФ, сообщает УНН со ссылкой на интервью дипломата одному из украинских телеканалов.

Добавляя к комментарию журналиста, который отметил, что несмотря на ситуацию с отношением к РФ в различных европейских странах, Украина “спорадически” достигает успехов — таких, как невозвращение РФ в ПАСЕ.

“Две вещи я скажу. Первое, что я хочу — чтобы люди понимали контекст... Россия впервые находится в Европе под таким позором — 4 года они под санкциями ЕС и 4 года они пытаются вернуться в ПАСЕ на своих условиях, не выполнив ни одной резолюции ПАСЕ, принятых в ответ на агрессию России против Украины и их просто „колбасит“, просто бесит это. И я это знаю, я с россиянами не общаюсь, но мне это все пересказывают и их лоббистов это бесит. Для них эта сессия должна была быть победной, нам говорили — смиритесь, это ваша судьба... Мы не смирились и удалось получить результат благодаря таким вещам”, - сообщил Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНН, Дмитрий Кулеба сообщил, что в Европе сейчас не хватает людей, чтобы действительно противодействовать злу.

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