Поставка вакцини Pfizer очікується 17-18 травня, а CoronaVac прибуде до кінця квітня – Степанов

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“Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX – 473 тисячі доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також в травні ми очікуємо вже по прямому контракту від компанії Pfizer отримати десь також до 500 тисяч доз. (Вакцина Pfizer - ред.) буде використовуватися згідно з планом вакцинації у категоріях груп ризику для людей, які старше 60 років, або людей, які мають супутні захворювання”, – розповів Степанов.

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Також глава МОЗ розповів, коли чекати нової поставки китайської вакцини CoronaVac.

"До речі, ми сьогодні отримали підтвердження, в тому числі від посла Китаю в Україні, що наступні 500 тисяч доз вакцини повинні прибути в Україну до 30 квітня», - заявив Степанов.

Доповнення

У цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин від різних виробників.

Загалом для того, щоб щепити більшість дорослого населення України для вироблення колективного імунітету, потрібно 48 млн щеплень (з розрахунку два щеплення на особу).