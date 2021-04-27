Поставка вакцины Pfizer ожидается 17-18 мая, а CoronaVac прибудет к концу апреля - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Очередные поставки вакцины Pfizer в Украине ожидаются 17 - 18 мая 2021 года. А 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac должны прибыть в Украину до 30 апреля. Об этом в эфире телеканала НАШ заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает УНН.
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“Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое — это COVAX — 473 тыс. доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также до 500 тыс. доз. (Вакцина Pfizer — ред.) будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания”, — рассказал Степанов.
Детали
Также глава Минздрава рассказал, когда ждать новой поставки китайской вакцины CoronaVac.
“Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля”, — заявил Степанов.
Дополнение
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин от различных производителей.
Всего для того, чтобы прививать большинство взрослого населения Украины для выработки коллективного иммунитета, нужно 48 млн прививок (из расчета две прививки на человека).